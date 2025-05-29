Сборная Уругвая по футболу, вероятнее всего, откажется от проведения товарищеского матча с командой России из-за сложностей с организацией сбора в стране-агрессоре. Южноамериканцы хотели провести в РФ два спарринга, один из которых с хозяевами, однако сейчас этот план находится на грани срыва.

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Об этом информирует пропагандистский портал Sport24. По его данным, сейчас в приоритете у уругвайцев проведение товарищеских матчей в Южной Корее. Основная причина – сложности с организацией второго матча в РФ, поскольку потенциальные соперники уругвайцев "опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и из-за атак украинских беспилотников".

"Мы пока не договорились с Россией о матче. У нас есть выбор: возможность сыграть в России или Корее. Два места, но мы можем выбрать только одно и сыграть там два матча с разными сборными. Все будет зависеть от финансовых предложений сторон", – прокомментировал ситуацию президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо.

Ранее стало известно, что одна из самых титулованных национальных сборных Африки, команда Камеруна, выразила желание провести товарищеский матч с россиянами на фоне массового отказа играть с ними в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня сборная России по футболу сыграет против команды Нигерии. Африканцы уже подтвердили свой приезд в Москву. Это будет первая игра российской национальной команды на стадионе "Лужники" за почти четыре года.

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