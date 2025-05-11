Сборная, которую унижал украинский футболист, попросилась сыграть с Россией

Камерун выразил желание провести товарищеский матч со сборной России по футболу на своей территории. Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг заявил, что африканская команда хочет организовать матч с россиянами у себя дома.

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Он подчеркнул, что игра может состояться уже в этом году, если власти страны дадут согласие. Мабоанг отметил, что Федерация футбола Камеруна поддерживает идею и считает такую встречу исторической.

"Нужно согласовать всё с правительством Камеруна, затем обсудить детали с координатором сборной. У нас есть все условия для проведения матча. Это будет праздник для болельщиков и принесёт выгоду обеим сторонам", – заявил чиновник в интервью sport24.

Он добавил, что несмотря на политическую обстановку, отношения между Камеруном и Россией остаются тёплыми. Мабоанг также выразил уверенность, что матч вызовет большой интерес у публики.

Сборная Камеруна хорошо помнит матч с Россией на чемпионате мира–1994, когда на "Стэнфорд Стэдиум" африканцы пропустили шесть мячей. Тогда украинский форвард Олег Саленко забил пять голов в одной игре и стал лучшим бомбардиром турнира.

Это достижение позволило тогда еще 25-летнему Саленко установить рекорд чемпионатов мира по футболу по числу забитых голов в одном матче, который до сих пор не побит.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня со сборной России по футболу сыграет против команды Нигерии. Африканцы уже подтвердили свой приезд в Москву. Это будет первая игра российской национальной команды на стадионе "Лужники" за почти четыре года.

Сборная России добыла в последних восьми матчей восемь побед с общим счётом 44:0, но почти все игры были против соперников низкого уровня. Были обыграны Сирия (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0), Сербия (4:0), Куба (8:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).

Кроме того появилась информация, что сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии.

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