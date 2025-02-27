'У моли уже есть Кабаева': 'новая любовница Путина' стала посмешищем в сети, 'нацелившись на Трампа'

Российская фигуристка Камила Валиева вызвала невероятный поток троллинга со стороны болельщиков после того, как высказалась о полезных ископаемых. 18-летняя спортсменка, которая была дисквалифицирована за допинг, назвала минералы "основой современной цивилизации" после того, как диктатор Владимир Путин захотел сотрудничать с США в их добыче.

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"Ни для кого не секрет, что полезные ископаемые – это основа современной цивилизации. Без них не было бы ни домов, ни машин, ни смартфонов. А добыча и переработка этих ресурсов – это не только важный экономический процесс, но и увлекательное путешествие в мир науки и технологий. Ведь практически все, что нас окружает, сделано из материалов, полученных из недр земли: металлы, стекло, пластик, нефть. Без добычи и переработки невозможны строительство, энергетика, медицина и даже космические исследования. Это настоящий двигатель прогресса!" – написала Валиева в своем Telegram-канале.

Читатели портала Sports.ru не смогли пройти мимо этой лекции спортсменки, которую уже окрестили "новой любовницей Путина". Пользователи высмеяли ее за попытки хайповать на теме, в которой она совершенно не разбирается.

"Эта барышня далеко залезет", "Человек едва десять классов закончил, но уже лекции читает", "Она на Трампа нацелилась, что ли?", "Она тоже участвует в сделке по редкоземельным металлам?", "Опять дедушкины лекарства?", "Невозможно читать этот бред от Валиевой", "Камила очень быстро хочет попасть в Думу", "Валиева, хватит стараться. У моли есть уже Кабаева", "Гимнастке уже пора паковать чемоданы", – пишут в комментариях.

Отметим, что Валиева и Путин сидели рядом на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани. В комментариях болельщики сразу же связали Валиеву и Путина, назвав фигуристку заменой олимпийской чемпионки Афин-2004 по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая в свое время получила неофициальный титул любовницы кремлевского диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, в СМИ выяснили, что Камила Валиева состоит в отношениях с мужчиной, который старшее ее на 13 лет.

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