Где смотреть 'Барселона' – 'Реал': расписание трансляций Эль-класико

Каталонская "Барселона" примет на своем поле самого принципиального соперника мадридский "Реал" в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Классическое противостояние двух грандов европейского футбола состоится в ближайшее воскресенье, 10 мая.

Встреча лидеров первенства состоится на поле легендарного стадиона "Камп Ноу". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогу увидеть трансляцию матча, в котором может принять участие вратарь сборной Андрей Лунин, благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из столицы Каталонии будет организован на канале "Мегого Футбол Первый".

По традиции показ поединка такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Накануне игры "Барселона" уверенно лидирует в первенстве Ла Лиги, имея в активе 88 очков. "Реал" идет вторым и отстает на 11 пунктов. Каталонцам достаточно не проиграть, чтоб досрочно стать чемпионами страны.

В первом круге в Мадриде "королевский клуб" обыграл "блаугранас" 2:1. Однако "Барса" в начале января взяла реванш в Суперкубке Испании – 3:2 и завоевала трофей.

