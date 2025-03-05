У Фьюри встали на защиту Усика от нападок Дюбуа

Известный британский тренер Питер Фьюри призвал Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) перестать спекулировать на теме того, что его якобы лишили победы в бою с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Дядя и бывший наставник Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отметил, что британец нанес нелегитимный удар в пятом раунде боя в августе 2023 года.

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Об этом Фьюри-старший заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Специалист подчеркнул, что множество раз пересматривал удар Дюбуа в поединке против Усика, и у него нет сомнений в том, что его соотечественник ударил не поправилам и попал в пах украинцу.

"Я не согласен, что Дюбуа ограбили. Каждый день я бываю в спортзале и вижу эти удары. Я пересматривал тот момент много разу. Это был удар в пах, между бедром и тазом. Если попасть туда, это сразу же выведет из строя любого тяжеловеса. Это был удар ниже пояса, мы видели, как Усик морщился от удара по корпусу, да, но он и должен был получать эти удары, не так ли? Кажется, у Усика пока есть все ответы на подобные удары", – сказал Питер Фьюри.

Напомним, в августе 2023 года Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Ранее стало известно, что именно британец должен стать соперником украинца в следующем поединке. Кроме того, были названы сроки его проведения.

Также Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком".

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