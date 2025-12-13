У футболиста сборной Украины возникли проблемы в Испании

У украинского форварда Владислава Ваната возникли сложности во время матча чемпионата Испании, из-за которых он не смог продолжить игру после перерыва. 23-летний футболист сборной Украины был заменен в перерыве встречи 16-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Реал Сосьедадом".

Видео дня

Матч завершился волевой победой "Жироны" со счетом 2:1. В стартовом составе каталонцев вышли сразу два украинца: Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Цыганков провел на поле все 90 минут и стал главным героем встречи, оформив дубль на 76-й и 84-й минутах.

В отличие от партнера по сборной, Ванат сыграл лишь первый тайм. После перерыва украинский нападающий на поле не появился, а его заменил номинальный полузащитник Хоэль Рока.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес объяснил решение заменить украинца его состоянием здоровья. "Я заменил Ваната, потому что он очень плохо себя чувствовал и сказал, что у него не было сил играть. У него возникли проблемы с желудком, и, к счастью, мы выпустили на поле Роки, который очень нам помог", — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Наставник каталонцев также отметил важность победы, подчеркнув вклад Цыганкова, указав, что украинец оформил два качественных гола, много отрабатывает в обороне и остается ключевым футболистом, от которого команде важно и дальше получать результативные действия.

После этой победы "Жирона" занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 15 очков. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 21 декабря, против "Атлетико", начало встречи — в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, что 1 сентября Ванат официально стал игроком "Жироны", с которой 23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, став одной из рекордных в истории каталонцев.

Владислав является воспитанником школы киевского клуба. В составе "бело-синих" он провел 119 матчей, в которых забил 51 гол. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины, за которую он отличился два раза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!