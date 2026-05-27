Существует мнение, что даже если бы 66 миллионов лет назад на Землю не упал огромный астероид, который вызвал гибель около 75 % видов растений и животных, динозавры все равно бы вымерли. Мол, они прекратили эволюционировать и не заботились о своем потомстве.

Действительно, в период гнездования эдмонтозавров мезодмы крали отложенные яйца, из которых должны были бы вылупиться динозаврики. Большие ящеры просто не могли уследить за всеми гнездами и защитить кладку от этих ловких многогорбых млекопитающих, похожих на белку и по размеру, и по виду.

Так что млекопитающие не были аутсайдерами эволюции. Как пишет в своей книге "Динозавры. Последние дни" американский палеонтолог Райли Блэк, древнейшие появились примерно тогда, когда и первые динозавры, и развивались бок о бок с ними. За миллионы лет они не стали больше домашнего кота, однако не все были пугливыми насекомоядными животными.

Мезодма умело пользовалась тем, что динозавры плодовито размножались и были не очень бдительными. Каждый эдмонтозавр откладывал около двенадцати яиц размером с мяч для софтбола. Одного такого яйца шустрой мезодме хватало на несколько дней, а банкетирование длилось месяцами. Но по сравнению с количеством малышей, которые успешно вылуплялись благодаря родительской заботе гигантов, такие кражи были лишь каплей в море.

Динозавры, как и мезодмы, не жили обособленно от остальной окружающей среды. Райли Блэк отмечает, что "каждый вид имел многочисленные связи и роли, что порождало все большее разнообразие благодаря незаметным эволюционным изменениям в каждом поколении".

Не существует эволюционной директивы, которая бы указывала, что должна развиваться или выжить определенная форма жизни. Пока вид размножается и передает гены потомству, он остается частью эволюции.

К примеру, массивные завроподы смогли эволюционировать, потому что фенотип (строение тела, скорость роста, инстинкты) с большими размерами тела оказался благоприятным для выживания. Они ели низкокалорийную пищу, которую получали из быстрорастущих растений, в частности папоротников. С увеличением их размеров появились ниши для более мелких видов, существовавших рядом.

"Жизнь сама по себе создавала условия для эволюции новых видов, а многообразие открывало путь к дальнейшему разнообразию. Все это можно сравнить с деревом в лесу, которое, вырастая, формирует различные среды – в кроне, в подстилке и на стволе. Чтобы сформировать такое разнообразие, нужно время, и мезозойская эра была земным эквивалентом бесконечного лета. Тогда рептилии жили с размахом", – пишет Райли.

Эпоха динозавров длилась довольно долго – до падения одиннадцатикилометрового астероида жизнь в мезозое бурлила более 135 миллионов лет. Массовые вымирания разрушительны и случайны, но не всегда связаны с появлением новых видов. Иногда виды возникали в результате эволюционных случайностей или событий, которые касались живых организмов.

"В древности, когда рыбы с ногами начали выползать на илистое мелководье и жить у самой кромки воды. После этого жизнь больше не ограничивалась водой, а позвоночные, приспосабливаясь к наземной среде, взялись питаться насекомыми и растениями, которые выбрались на сушу накануне. Это привело к всплеску адаптаций".

Древние млекопитающие эволюционировали не потому, что динозавры вымерли, а чтобы воспользоваться экологическими возможностями в меньших масштабах. И если бы на момент падения астероида 66 миллионов лет назад они жили небольшими вариациями насекомоядных, вся фауна Земли стала бы невероятно уязвимой к вымиранию.

Книга "Динозавры. Последние дни" поможет вам понять, как формируются экосистемы, почему одни виды исчезают, а другие появляются или адаптируются, к каким последствиям могут приводить экологические кризисы и какими были динозавры на самом деле.