Трубин заставил паниковать Гвардиолу: тренер 'Манчестер Сити' отреагировал на гол украинца 'Реалу'

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что вся его команда внимательно следила за концовкой матча Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом". По словам испанского специалиста, в стане "горожан" были удивлены и раздражены, когда увидели украинского вратаря Анатолия Трубина в штрафной мадридцев.

Видео дня

Об этом Гвардиола заявил в интервью телеканалу Sky сразу после того, как "Сити" благодаря поражению "Реала" в Лиссабоне финишировал в топ-8 турнирной таблицы и избежал дополнительного раунда плей-офф. Наставник англичан пообещал отдельно поблагодарить наставника "Бенфики" Жозе Моуриньо, пишет The Standart.

"Да, мы все в раздевалке смотрели концовку матча "Бенфики" и "Реала". Мы не знали, что "Бенфике" нужен был один гол, чтобы выйти в плей-офф. Поэтому, когда мы увидели, как их вратарь пошел в атаку, каждый из нас сказал: "Зачем он туда пошел? Защищай свои ворота, ведь "Реал" может сравнять!" Но это была замечательная стратегия от Жозе Моуриньо. Конечно, мы ему благодарны. Финишу в топ-8 мы очень рады, ведь в нынешней лиге чемпионов все матчи сложные. Надеюсь, в марте мы вернемся в своей лучшей форме", – сказал Гвардиола.

Напомним, что Трубин забил "Реалу" на последней минуте матча. Украинец вошел в историю – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира. Сам Анатолий едва нашел слова, чтобы прокомментировать свой точный удар.

Кроме того, Моуриньо отреагировал на гол украинского вратаря. А французский комментатор в буквальном смысле сошел сума после удара Трубина.

Ранее OBOZ.UA собрал видео фантастического удара Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" со всех возможных ракурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки