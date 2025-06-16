Переговоры остановлены: СМИ выяснили новые детали трансфера лидера сборной Украины в ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Борнмут" приостановили переговоры по трансферу лидера сборной Украины Илье Забарному. 22-летний центральный защитник ранее согласовал условия личного контракта с победителями Лиги чемпионов минувшего розыгрыша.

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Об этом информирует сообщество Paris Team в социальной сети Х, ранее известно как Twitter, со ссылкой на журналиста пресс-службы ПСЖ Марка Мешенуа. По его данным, ПСЖ предложил "вишням" 55 миллионов евро плюс бонусы за переход нашего соотечественника, но получил отказ.

Англичане настаивают на цене в 70 миллионов евро. Отмечается, что французы могут ускорить переговоры, попытаться оформить трансфер и дозаявить Забарного на клубный чемпионат мира. У ПСЖ будет возможность это сделать с 27 июня по 3 июля в специальное окно перед плей-офф турнира.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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