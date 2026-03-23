Тренер сборной Швеции дал характеристику Украине перед плей-офф отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер ждет тяжелого матча с командой Украины в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Английский специалист отметил, что оба соперника имеют одинаковые шансы на успех и выход в решающий поединок стыков.

Об этом Поттер заявил в интервью шведским журналистам, информирует издание Dagens Nyheter. Наставник скандинавской сборной также поделился своим видением игры украинцев под руководством Сергея Реброва, отметив умение команды действовать в разных условиях.

"Мы тут, в Валенсии, не для того, чтобы ходить по магазинам или играть в гольф. Мы здесь, чтобы выиграть матч против Украины. У меня есть представление о том, как нам нужно играть, что нам следует делать, чтобы победить. Я вижу матч таким, в котором шансы 50 на 50. У Украины есть стабильность, разнообразная атакующая игра. Они пытаются быстро возвращать мяч под контроль или глубоко защищаться. Они хорошо умеют преодолевать оборону соперника, использовать ширину и выполнять навесы", – сказал Поттер.

Напомним, игра состоится 26 марта на поле стадиона "Сьюдад де Валенсия". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

