У Трампа в Белом доме возникла странная ситуация с 'Ювентусом'. Видео

Футболисты и тренеры туринского "Ювентуса" оказались в неловкой ситуации во время визита в Белый дом, пишет The Guardian. Президент США Дональд Трамп попытался вовлечь их в дискуссию о трансгендерных женщинах в спорте.

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Итальянская команда находится в Вашингтоне в рамках Клубного чемпионата мира и накануне одержала победу над клубом "Аль-Айн" из ОАЭ со счётом 5:0 на стадионе Audi Field. До матча часть игроков, тренеров и руководителей "Ювентуса" встретилась с Трампом в официальной обстановке.

"Это было странно. Честно говоря, я был ошеломлён, когда он начал говорить о политике, про Иран и всё такое. А я просто хочу играть в футбол… Нам сказали, что мы должны пойти, у меня не было выбора. Конечно, побывать в Белом доме — крутой опыт, особенно в первый раз, но я не фанат политики, поэтому особого восторга не испытал", — признался американский нападающий "Ювентуса" Тимоти Веа.

В какой-то момент Трамп, ранее подписавший указ, запрещающий участие трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях, повернулся к футболистам и задал им вопрос:

"А женщина смогла бы попасть в вашу команду, ребята?" — спросил он. Игроки нервно улыбнулись, но не ответили.

Когда Трамп повторил вопрос, генеральный директор "Ювентуса" Дамьен Комолли попытался увести разговор в сторону: "У нас очень сильная женская команда", — сказал он, имея в виду "Ювентус Вумен", действующих чемпионок Италии.

"Но женщины должны играть с женщинами", — парировал Трамп. Комолли не стал продолжать тему, а Трамп добавил: "Он ведёт себя очень дипломатично".

Как сообщал OBOZ.UA, на матче клубного чемпионата мира между аргентинской "Бокой Хуниорс" и португальской "Бенфикой" судья из Мексики Сесар Рамос показал вместо красной карточки иконку Девы Марии Гваделупской. Эпизод произошёл на 88-й минуте встречи, когда за грубый фол с поля был удалён защитник "Боки" Николас Фигаль.

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