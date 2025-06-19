На клубном чемпионате мира по футболу арбитр показал 'самую необычную красную карточку в истории'. Видео

На матче клубного чемпионата мира между аргентинской "Бокой Хуниорс" и португальской "Бенфикой" судья из Мексики Сесар Рамос показал вместо красной карточки иконку Девы Марии Гваделупской. Эпизод произошёл на 88-й минуте встречи, когда за грубый фол с поля был удалён защитник "Боки" Николас Фигаль.

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В момент показа карточки Рамос достал и маленькое изображение святой, что попало в телеэфир и сразу разошлось по соцсетям. Пользователи назвали это "самой необычной красной карточкой в истории".

Всего в матче арбитр показал три удаления. Ранее с поля были удалены Андер Эррера (уже после замены) и Андреа Белотти.

Позже главный тренер "Боки" Мигель Рамирес отметил, что давно знаком с Рамосом по матчам в Саудовской Аравии и не имеет к нему претензий.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин стал первым представителем нашей страны, который вышел на поле в матче КЧМ-2025. Вратарь "Бенфики" появился в стартовом составе своей команды на поединок первого тура группового этапа против "Бока Хуниорс", который завершился вничью 2:2.

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