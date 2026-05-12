'Только в случае, если...' Украинская федерация ответила МОК на новое решение по России и Беларуси

Федерация биатлона Украины (ФБУ) раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за решение снять все санкции с представителей Беларуси. В организации назвали немыслимым допуск атлетов из РБ, которая является соучастницей российской агрессии против нашей страны, в то время, пока продолжается война.

Об этом заявил президент ФБУ Иван Крулько, слова которого приводит официальный Telegram-канал федерации. При этом он напомнил, что Международный союза биатлонистов (IBU) продолжает сохранять абсолютно справедливые решения о невозможности участие беларусов и россиян в своих турнирах.

"Ни о каких выступлениях беларуских спортсменов не может идти речи, ведь они являются частью пропагандистской машины, которые оправдывают войну, которые участвуют в публичных мероприятиях и поддерживают так вторжение. Для того, чтобы возобновить участие спортсменов, нужно сначала эти федерации включить в Международную федерацию биатлона, что может быть сделано только в случае, если конгресс, который состоится в сентябре этого года, проголосует за такое решение", – подчеркнул Крулько.

Отметим, что ранее следовать рекомендациям МОК отказалась и Международная федерация легкой атлетики. А решение комитета отложит пересмотр санкций в отношении России вызвало истерику в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал настоящим унижением России отказ МОК снять санкции с атлетов страны.

