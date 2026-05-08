Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил разочарование из-за отказа Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с России и допустить ее атлетов к турнирам с национальной символикой. Своим заявлением муж предательницы Украины Татьяны Навки вызвал насмешки и гнев у болельщиков из РФ.

"Мы разочарованы этим решением, мы в целом сожалеем в связи с этим решением", – сказал Песков в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости".

Читатели портала Sports.ru моментально отреагировали на эти слова пресс-секретаря диктатора Владимира Путина. Они отметили, что в Кремле не делают ничего, кроме дежурных заявлений и жалоб.

"Мы разочарованы этим решением. Поэтому завтра в наказание за это всем москвичам выключим интернет", "Зато Навке своей миллиардные гранты на ледовые шоу выписываешь без сожаления", "А мы разочарованы многим другим – действиями с вашей стороны", "До чего мы дожили... Ноги вытирают, унижают великую страну", "Соплежуй", "Меня больше разочаровывает, что беспилотники уже вовсю летают над Уралом и Сибирью, а в городах на постоянной основе врубают сирены. Недопуск спортсменов фигня по сравнению с этим", – пишут в комментариях.

