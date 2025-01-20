Российского лыжника Омара Худиева лишили золотой медали марафона La Diagonela за использования запрещенного на соревнованиях в Европе фтора. При этом представитель страны-агрессорки был прекрасно знаком с регламентом турнира и возмутился, что его обман был раскрыт.

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Об этом Худиев заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". По словам лыжника, он изначально не рассчитывал на победу, поэтому и решил нарушить правила. Кроме того, он пожаловался, что проверяли на наличие фтора только его инвентарь.

"Конечно, я все знал. Я скорее соглашусь, что это русский авось. Может быть, я не рассчитывал победить, поэтому я бежал на фторовых лыжах. Конечно, я знал, что в регламенте прописано, что будут проверять на фтор. Я сюда еду как любитель, я еду гоняться. То, что я победил, сделал это с таким отрывом от норвежца, это было для меня удивлением. Отчасти обидно, что проверили лыжи только у меня, но с другой стороны зачем мне обижаться, тут тоже непонятно", – сказал Худиев.

Фторосодержащие смазки для лыж были запрещены Международной федерацией лыж и сноуборда (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU). Это было сделано под давлением экологов, так как фтор и парафин наносят большой вред окружающей среде.

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