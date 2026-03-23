'Только так можно': Усик рассказал о том, что самое важно сделал с Джошуа в Украине

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик стремился показать Энтони Джошуа то, через что сейчас проходит Украина. 39-летний уроженец Симферополя для этого привел британца к мемориалу погибших защитников страны на Майдане Незалежности в Киеве.

Видео дня

Об этом Усик написал в своем Telegram-канале. По словам нашего соотечественника, несколько минуты боксеры, которые провели два боя друг с другом просто молчали.

"Немного моих личных мыслей. Когда мы приехали в Украину вместе с Энтони, первое, о чем я подумал, – это наш мемориал павшим воинам на Майдане Незалежности. Конечно, мне хотелось показать ему и другую Украину тоже. Наши красивые города, традиции, культуру, гостеприимство. Но есть вещи поважнее. Когда мы пришли к мемориалу, сначала я ничего не объяснял. Мы какое-то время молчали. Слова были лишними. Ты не можешь быть просто прохожим – ты становишься частью этого места и этого момента", – поделился эмоциями Усик.

Александр добавил, что только личные впечатления и увиденное могут помочь иностранцам прочувствовать ситуацию в Украине. "И тогда я рассказал ему о наших ребятах и девушках, которые отдали жизнь за Украину. Об их семьях и близких, которые потеряли самых родных людей. Для меня было важно, чтобы Энтони увидел это не в новостях и не на экранах, а собственными глазами. Потому что только так можно по-настоящему почувствовать, что переживает наша страна. Мир должен чувствовать Украину сердцем. Нашу силу, нашу гордость, нашу боль", – резюмировал чемпион мира.

Отметим, что скелетонист Владислав Гераскевич призвал Александра Усика, по приглашению которого британец посетил нашу страну, объяснить Энтони некорректность фото с бойками из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!