Гераскевич призвал объяснить Джошуа, приехавшему в Киев, его 'ненормальный поступок'

Прославленный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на визит бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа в Киев. Спортсмен указал на публикации британца с представителями окружения Рамзана Кадырова и призвал объяснить боксеру их недопустимость.

"Очень хочется надеяться, что во время поездки Джошуа в Украину ему объяснят: выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова, которые внесены в государственные базы спортивных деятелей, поддерживающих войну, это ненормально", — написал Гераскевич в соцсети Х.

При этом Владислав положительно оценивает приезд известных спортсменов в страну и их знакомство с украинскими традициями.

Гераскевич дополнил публикацию скриншотом, на котором Джошуа запечатлен вместе с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым (28-1).

Российский боец внесен Минмолодьспорта в список спортсменов, поддерживающих войну России против Украины.

