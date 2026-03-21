Гераскевич призвал объяснить Джошуа, приехавшему в Киев, его "ненормальный поступок"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
Прославленный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на визит бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа в Киев. Спортсмен указал на публикации британца с представителями окружения Рамзана Кадырова и призвал объяснить боксеру их недопустимость.

Гераскевич прокомментировал поездку Джошуа и отметил, что подобные действия требуют разъяснений со стороны украинской стороны.

"Очень хочется надеяться, что во время поездки Джошуа в Украину ему объяснят: выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова, которые внесены в государственные базы спортивных деятелей, поддерживающих войну, это ненормально", — написал Гераскевич в соцсети Х.

При этом Владислав положительно оценивает приезд известных спортсменов в страну и их знакомство с украинскими традициями.

Гераскевич дополнил публикацию скриншотом, на котором Джошуа запечатлен вместе с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым (28-1).

Российский боец внесен Минмолодьспорта в список спортсменов, поддерживающих войну России против Украины.

