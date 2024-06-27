'Только боль': игрок сборной Украины эмоционально прокомментировал вылет с Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков назвал провальным для команды чемпионат Европы, который в эти дни проходит на полях Германии. По словам вингера испанской "Жироны", неудачному выступлению "сине-желтых" на континентальном первенстве нет никаких оправданий.

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Об этом Цыганков написал на своей странице в социальной сети Instagram. 26-летний футболист также выразил уверенность в том, что у нынешнего поколения сборной Украины большое будущее и она еще обязательно порадует своих болельщиков невероятными победами.

"К сожалению, не о таком Евро я мечтал. Готовиться столько времени ментально и физически, чтобы в самом начале первой игры его закончить... Нет никаких оправданий, только боль и разочарование. Хотелось подарить положительные эмоции своей семье, друзьям и украинскому народу, но этого не удалось. Несмотря на все случившееся плохое, жду следующего шанса, чтобы начать снова. И пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться – это точно не об украинцах. И точно не обо мне", – подчеркнул Цыганков.

напомним, сборная Украины вылетела с чемпионата Европы-2024 уже после группового этапа. При этом наша команда набрала столько же очков, сколько и все остальные участники группы Е.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько сборная Украины заработала по итогам выступления на чемпионате Европы-2024 по футболу.

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