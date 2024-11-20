Техническое поражение. УЕФА вынес вердикт скандальному матчу Лиги наций

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил техническое поражение 0:3 сборной Косово в матче против Румынии. Инцидент произошел 15 ноября в Лиге наций, когда косовары покинули поле за несколько минут до конца игры при счете 0:0. Причиной стали скандирования румынских болельщиков "Сербия, Сербия!" и демонстрация сербского флага на трибунах.

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Кроме поражение Футбольная федерация Косово вынуждена будет заплатить штраф в размере 6 тысяч евро за действия своих игроков.

Румынская сторона понесла не такие серьезные санкции: Футбольная федерация Румынии оштрафована на 128 тысяч евро за неподобающее поведение фанатов.

"Дискриминационные и политические лозунги, использование пиротехники, лазеров, бросание предметов на поле, нарушение порядка при исполнении гимнов и блокирование проходов на стадионе", – говорится в документе на сайте УЕФА.

Кроме того, сборная Румынии обязана провести свой следующий домашний матч без зрителей.

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