Грандиозный скандал в Лиге наций. Сборная Косова отказалась доигрывать с командой Луческу. Матч был сорван.

Матч 5-го тура Лиги наций в Бухаресте между сборными Румынии и Косово был прерван при счете 0:0. На последних минутах гости отказались продолжать поединок.

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Сперва румынский игрок Денисом Алибек устроил конфликт с косоваром Альбионом Ррахмани, переросший в стычку между футболистами обеих команд.

Арбитры вместе с румынской командой вернулись на поле, но главный судья Мортен Крог из Дании был вынужден дать финальный свисток.

После этого с трибун начали звучать просербские выкрики, а в косовского вратаря Арианета Мурича полетели разные предметы. На трибунах видели сербский флаг, а фанаты кричали "Косово – это Сербия" и "Сербия, Сербия!".

Позже румынское издание digisport.ro сообщило, что игроки Косово в какой-то момент хотели вернуться из раздевалки, но передумали, решив, что Румынии могут засчитать техническое поражение. столе". Футболисты увидели видео с трибун Национальной арене в Бухаресте и решив, что на основе этих кадров УЕФА даст подопечным Мирчи Луческу 0:3.

Представители УЕФА поддерживали связь с косоварами по телефону, но не смогли убедить их доиграть матч на поле.

Судьба матча остается неопределенной – решение по нему будет принято позже.

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