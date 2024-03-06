'Те, кто поддерживает Россию, – для меня враги': Шевченко жестко высказался о предателях Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко резко высказался о предателях нашей страны, которые поддерживают агрессию России. В частности, легенда киевского "Динамо" и "Милана" подчеркнул, что не поддерживает общение с бывшим капитаном "сине-желтых" Анатолием Тимощуком и другими спортсменами-предателями.

Об этом Шевченко заявил в интервью изданию NV. По его словам, нынешний помощник главного тренера "Зенита" окончательно сделал свой выбор в пользу российского террористического государства, наплевав на свою родину. Глава УАФ отметил, что многие его друзья находятся в рядах ВСУ.

"Я не иду ни на какие контакты. Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают, – для меня враги. Говорить о них не имеет никакого смысла. Мы движемся вперед, мы сделали свой выбор. Это главное. Мы недавно виделись с Владиславом Ващуком на футболе. У меня очень много друзей и знакомых, которые служат в ВСУ. Есть и те, кто погиб. Это огромная боль и опустошение. И одновременно огромное уважение тем, кто пошел защищать Украину", – сказал Шевченко.

Ранее глава украинского футбола отметил, что те из спортсменов, которые выехали за границу и не вернулись, должны нести индивидуальную ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе появилась информация об отъезде Анатолия Тимощука из России, однако вскоре она была опровергнута пропагандистами.

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