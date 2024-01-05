Тимощук уехал из России и живет в другой стране, – американский тренер

Единственный американский тренер в украинском футболе Деннис Люкенс выразил уверенность в том, что предатель нашей страны Анатолий Тимощук покинул Россию. Бывший наставник херсонского "Кристалла" некоторое время назад общался с экс-капитаном "сине=желтых", который якобы просил помочь ему уехать из РФ.

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Об этом Люксенс рассказал в интервью "Украинскому футболу". По словам специалиста из США, Тимощук не высказывается о военной агрессии России в отношении нашей страны и полномасштабном вторжения из-за страха за свою свободу и жизни своих близких.

"Тимощук и до войны был в России, играл за "Зенит". У него русская жена и русские дети. Отношения между Россией и Украиной были хорошими до войны. Война застала его там. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать против Путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму. Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране. Мы с ним дружим, но не близко. Я общался с ним несколько дней тому назад. Он оказался в очень сложной ситуации. Я желаю ему только добра. Он потерял все в Украине, репутацию и свои регалии и, как я понимаю, оставил все в России", – сказал Люксенс.

Отметим, что на сайте "Зенита" ничего не говорится об уходе украинца из клуба. Он значится в тренерском штабе команды.

Ранее Тимощук стыдливо ушел от ответа на вопрос о лишении его всех титулов и наград в Украине. "На этот вопрос я не буду отвечать", – заявлял экс-футболист.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук подал в суду на Украину из-за лишения его всех наград и званий и запрета на футбольную деятельность. А главный тренер национальной команды Сергей Ребров жестко высказался о бывшем партнере по сборной.

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