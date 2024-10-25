'Такая цена успеха': стало известно, с чем столкнулась Магучих в начале карьеры

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих не пропустила ни одной тренировки после того, как стала профессионально заниматься легкой атлетикой. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту всегда ставила спорт на первое место в жизни, лишая себя обычных человеческих радостей.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала сестра 23-летней атлетки Анастасия. По ее словам, Ярослава всегда отличалась целеустремленностью и четко понимала, чего хочет добиться и какие задачи для этого нужно выполнить, даже если ради этого нужно чем-то пожертвовать.

"Она всегда была целеустремленной. Если так посмотреть, то все, чего она хотела, даже когда была маленькая, она всегда достигала. Когда уже Ярослава начала заниматься прыжками в высоту всерьез, то не пропустила ни одной тренировки. Мама даже говорила, мол, у кого-то день рождения и давай ты сегодня не пойдешь, а она отвечала: "Нет, у меня сначала тренировка, а потом уже все остальное". То есть это такая цена успеха – надо много работать для этого. И Ярослава просто всегда знала, что она хочет", – рассказала Анастасия.

Отметим, что ранее OBOZ.UA опубликовал большое интервью Ярославы Магучих. В нем она рассказала, что отложила свадьбу, и назвала объективную причину. Также спортсменка сообщила, как молодой человек ей сделал предложение. А кроме того, наш сайт показал, как выглядит 20-летний жених Магучих, и подробно рассказывал об истории любви спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала о своих отношениях с россиянкой из сборной Кипра Еленой Куличенко. Кроме того, украинка вспомнила, как давала отпор росСМИ на Олимпиаде-2024.

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