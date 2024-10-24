'Не хотел отпускать': сестра Магучих рассказала о детском увлечении чемпионки, какое блюдо они готовят вместе и как соревнования смотрит мама

Родная сестра Ярославы Магучих Анастасия Григорович рассказала, как в детстве будущая олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту очень хотела петь, но преподаватель не хотел ее брать. Однако легкоатлетка привыкла достигать своих целей, поэтому через некоторое время преподавателю пришлось уговаривать Ярославу не бросать музыкальную школу.

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В разговоре с OBOZ.UA сестра мировой рекордсменки также призналась, какие вареники любит Магучих, как прыжки своей младшей дочери смотрит мама и почему вернулась к Днепру, несмотря на опасность обстрелов.

– Каково быть сестрой человека, который в 22 года уже выиграл все самые главные титулы. Как вы ее воспринимаете?

– На самом деле, мы ею очень гордимся, но для меня она, в первую очередь, сестра и родной человек. А потом уже все ее победы. Но, конечно, мы всей семьей гордимся Ярославой. У меня даже знакомые, если она побеждает, пишут: "О! Видели, поздравляем!"

– Мне, кажется, она рассказывала, что вы или стилист, или что-то с этим связано. И однажды даже давали ей советы.

– Вообще, я по образованию психолог, но эта тема мне тоже интересна, я даже проходила несколько курсов. Поэтому иногда бывает, что мы вместе собираем какие-то образы, луга, общаемся, решаем, что лучше одеть.

– Очень часто младшие дети равняются старшей сестре или брату. А в ваших отношениях было что-нибудь такое? Ярослава у вас что-то копировала или хотела поступать так же, как и вы?

– Я не могу так сказать, чтобы она что-то копировала. Она, наверное, всегда была более так самостоятельна. Ну, конечно, когда она еще маленькая была, то где-то ориентировалась на меня, но уже потом, я бы сказала, что нет. У нее как-то нет такого авторитета или кумира, больше опирается на себя и свои достижения.

– А как психолог даете Ярославе какие-нибудь советы? Давали ли в прошлом, когда еще только происходило ее становление?

– На самом деле я, наверное, больше поддерживала ее как сестра и близкий человек. Потому что давать советы в качестве психолога было бы не очень профессионально, если это касается родственников. Поэтому я просто оказывала поддержку больше сестре.

– О чем сплетничаете, когда видитесь? Понимаю, что из-за плотного графика Ярославы это происходит нечасто, поэтому, возможно, уже сложились какие-то свои традиции?

– Раньше, конечно, мы чаще собирались. И еще у нас есть и двоюродные сестры, и когда мы с ними встречаемся, это всегда весело. Делимся кучками каких-то историй о случившемся за это время, когда мы не виделись. Или вспоминаем какие-нибудь смешные истории с детства. А потом уже – куда заведет этот разговор. И поскольку мы редко собираемся, то, наверное, каждая встреча – вес "золота".

Обычно мы собираемся на пиццу или какие-нибудь другие вкусности. А если приезжает еще наша двоюродная сестра, которая очень любит лепить что-нибудь из теста, то тогда она нас организует, и мы лепим вареники. Мы сами так не ахти, но она у нас просто мастер. Поэтому это традиция – приготовить вкусненькое и потом поесть (смеется).

Я больше люблю вареники с вишней, а Ярослава – с капустой. Хотя обычно мы готовим два вида – с картофелем и с лучком и с капустой. Сладкие – реже.

– Ну, знаете, глядя на вас и Ярославу, так сразу и не скажешь, что вы любите пиццу и вареники.

– На самом деле это просто очень активный образ жизни. Если посмотреть, сколько Ярослава тренируется и тратит энергии, то она может себе позволить немного вкусностей.

– А можете рассказать какую-нибудь историю с детства Ярославы, которая бы характеризовала ее точнее всего?

– Ну, наверное, это то, что она всегда была целеустремленной. Если так посмотреть, то все, чего она хотела, даже когда была маленькая, она всегда достигала. Даже когда это казалось невозможно, она хотела. Например, однажды она хотела пойти на концерт одной группы и решила принять участие в конкурсе, где разыгрывались билеты. И потом ждала, де мои цветы?

Мама отвечала, что это конкурс, ты можешь и не выиграть их. Но через некоторое время нам действительно позвонили по телефону, и мы тогда пошли на концерт. То есть она очень этого хотела, и все каким-то образом прям прям подстроилось.

А еще до спорта она хотела заниматься пением, посещала музыкальную школу. Но сначала ее не очень хотели туда брать, преподавателю что-то не понравилось. Однако Ярослава очень хотела и, наконец, она занималась где-то год.

Ну, и потом, когда она уже начала заниматься профессиональной еще и спортом, нужно было выбирать, потому что просто не хватало времени, чтобы заниматься параллельно тем и тем. Поэтому Ярослава выбрала спорт, и в то время педагог уже не хотел, чтобы она шла. То есть сначала не хотел ее брать, а потом уже не хотел отпускать. Мол, зачем? У тебя же хорошо получается, давай и дальше работать.

То есть, она такая упорная и большая трудяжка. И это из нее с детства: если она чего-то хочет, она не просто хочет, а что-то делает и обязательно добивается.

– То есть слова "нет" для нее, пожалуй, не существует? Это "да", но немного позже, и надо приложить больше усилий.

– Ну да, наверное, просто нужно больше тренироваться. Вот даже сейчас, кроме того, что есть удел таланта и каких-то физических возможностей для прыжков, она очень много работает. Просто это остается за кадром, но Ярослава действительно многое тренируется и готовится. Это такая рутинная работа, которую никто не видит, но она занимает много времени и сил.

Когда уже Ярослава начала заниматься прыжками в высоту всерьез, то не пропустила ни одной тренировки. Мама даже говорила, мол, что у кого-то День рождения и давай ты сегодня не уйдешь, а она отвечала: "Нет, у меня сначала тренировка, а потом уже все остальное". То есть, это такая цена успеха – у тебя много работать для этого. И Ярослава просто всегда знала, что она хочет.

Конечно, когда она была маленькая и занималась не серьезно, могла пропустить занятия. Это был где-то первый класс, второй, когда они там немного пробовали разные виды, а большинство тренировок – это были какие-то игры. Им ведь было по 7–8 лет. Уже более серьезная легкая атлетика начинается где-то в 10-12 лет. Поэтому у нее как раз было детство, чтобы поиграть, поледарить и попробовать там немного что-то другое. Но самое главное, что если она что-то хочет, то она за это идет.

– А насколько профессионально Ярослава пела?

– Она ходила в музыкальную школу у нас в Днепре. Сначала она хотела быть певицей, но когда пришла пора выбирать, она решила, что легкая атлетика нравится ей больше.

– А когда собираетесь, поете вместе?

– Иногда бывает, но что-то такое, типа караоке дома (смеется). Что-то душевное.

– Вы живете в Днепре?

– Да. Мы уезжали, но в конце прошлого года вернулись и остаемся в Днепре. Иногда мы уезжаем, но ненадолго. Чтобы увидеться с сестрами и родными, а затем возвращаемся домой.

– Я понимаю, что в каждом городе Украины сейчас опасно, но Днепр вообще недалеко от фронта, и ему достается так нормально.

– Да, но я поняла, что когда ты находишься за границей, то как-то острее все воспринимаешь. Здесь я вижу, когда даже происходит прилет, люди больше сначала пережидают, а потом через час так и продолжают жить своей жизнью.

На самом деле мы уже более или менее адаптировались, насколько это возможно в нынешней ситуации. Это, наверное, не очень, но в целом, когда нет тревог, это обычная жизнь. Конечно, есть некоторые не очень хорошие моменты.

– Смотреть все соревнования Ярославы?

– Да почти, но у некоторых нет трансляций. Тогда я обычно смотрю онлайн-таблицу результатов.

– А как смотрели Олимпийские игры в Париже?

– Олимпиаду мы уже смотрели на большом проекторе. Закрывала ли глаза? Ну, я действительно иногда немножко прикрываю во время попытки, а потом: ну все, теперь можно смотреть. Но Игры в Париже мы смотрели на большом экране, болели вместе с друзьями и семьей.

Но обычно если есть трансляция, то смотрим. Просто, к сожалению, на всех соревнованиях такая медийная поддержка. Поэтому приходится искать другие ресурсы. Обычно онлайн или слежу за результатами. К сожалению, пока так... Ну иногда еще удается побывать на стадионе лично.

– Волнуетесь? Или уже привыкли, что Ярослава почти всегда побеждает?

– Да, я волнуюсь, потому что бывают такие моменты, когда она берет высоту не с первой попытки, хотя я знаю, что она ее точно возьмет. Я уверена в этом, но все равно момент волнения. В целом, я думаю, что без волнения болеть невозможно. Как ни крути. И хоть ты уверен, это в спорте бывает всякое... Нет гарантий. Плюс у нее очень технический вид. И многое зависит от психологии. Ну, здесь много моментов, влияющих на результат. Иногда они и под дождем соревнуются.

– Родителей успокаивать приходится? Или они вас?

– Нет, я – более спокойная. Мама меня, как Ярослава уже прыгнуло, смотрит ее попытку уже на повторе – взяла или не взяла. Папа смотрит все. А мама закрывает глаза. Если прыгнула, то все, фух, выдохнула.

– А какая Ярослава в статусе тети?

– Прекрасная! Моя дочь ее очень любит. Конечно, она и подарки привозит, но вообще моя дочь любит проводить с ней время. Вот приезжали к ней в Киев, чтобы побыть вместе хотя бы пол дня. Потому что потом ей еще нужно ехать дальше. И моя дочь очень ждала этой встречи.

В те моменты, когда рядом находятся и Ярослава, и мама, за ручку она берет Ярославу. Она о ней очень скучает. Поэтому, когда вот так мы видимся, она больше с ней, чем со мной. Хотя в других случаях – это мамина дочь (улыбается). Хотя Ярослава, в принципе, еще и крестная мама моей дочери.

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