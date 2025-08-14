Сын украинца придумал в СССР любимое боевое искусство Путина, обучал спецслужбы и был казнен: как возник спорт, где Украина бьет РФ

13 августа украинские представители боевого самбо стали главными героями дня на Всемирных играх в Китае. Андрей Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднев (до 79 кг) и Петр Давыденко (до 88 кг) не только завоевали "золото" соревнований в своих весовых категориях, но и завалили россиян, выступающих в Чэнду в нейтральном статусе. И наши успехи не случайны, ведь самбо придумал сын украинца, который учился в Японии и привез новое единоборство в СССР. А за это был арестован и казнен.

Видео дня

Собственно единоборство – самбо – появилось в СССР в конце 1920-х – 1930-х годах. За его основу взяли японские боевые искусства дзюдо и джиу-джитсу. В первую очередь его разрабатывали для использования представителями силовых структур.

Отцом самбо считается советский разведчик Василий Ощепков, который получил образование в Киото и Токио и долгое время служил в Японии, а по возвращении в СССР взялся за анализ штыков, мировых спортивных единоборств, китайского ушу и целого ряда национальных видов борьбы с точки зрения их применения в боевой схватке. И именно на основе его разработок создали самбо – самооборону без оружия.

Кстати, отец Ощепкова был украинцем из Киевской губернии – Сергей Захарович Плисак – столяр, "зачисленный к крестьянскому сословию". Он умер, когда мальчику было всего 9, а вскоре не стало и матери, здоровье которой подорвали нечеловеческие условия сахалинской каторги. Василий оказался очень способным к различным наукам, но больше всего ему удавались единоборства.

Благодаря старому знакомству с учеником духовной семинарии в Токио Ощепков попал в поле зрения Русской духовной миссии в Японии и был отправлен опекунами на обучение на остров Хонсю с оплатой за счет сдачи в наем унаследованной от отца недвижимости. В семинарии юноша познакомился с дзюдо, и по рекомендации тренера как лучший дзюдоист семинарии Василий был допущен к вступительным испытаниям и принят в институт дзюдо Кодокан в Токио.

Вернувшись в Россию, в 1918 году Ощепков обучал своему боевому искусству милиционеров Владивостока. А потом основал в оккупированном японцами городе первую школу дзюдо, которую в 1920 году принудительно закрыли большевики. Но в 1921-м советский режим завербовал его для работы на контрразведку и отправил шпионом на Сахалин, после чего Василий передал руководству ценные данные о расположении японских войск и стратегических объектов.

В течение 1920-х годов Ощепков с разрешения командования Красной армии наладил сеть школ по дзюдо в СССР и параллельно формировал основы собственной системы единоборств под названием самбо, где ввел разделение по весовым категориям, а вместо татами использовали борцовский ковер.

Также бывший разведчик с ошеломляющим успехом вел курсы инструкторов по самообороне в Центральной высшей школе милиции и преподавал рукопашный бой и борьбу в одежде как на военном факультете при Инфизкульте, так и на отдельных курсах.

Однако, несмотря на весь вклад Ощепкова в развитие спорта СССР и подготовку силовых структур, в ночь с 1 на 2 октября 1937 года его арестовали по нелепому обвинению в шпионаже в пользу Японии. По официальной версии, он умер в камере Бутырской тюрьмы от сердечного приступа.

Но более правдоподобной выглядит информация, что его расстреляли в ноябре 1938 года в Новосибирске. Как утверждали люди, которые знали тренера, Ощепков стал для многих учителем, человеком, за которым готовы были идти тысячи. И власть просто испугалась бойца, который имел такое влияние, а значит, был для них опасен.

Виктор Спиридонов, который продолжил дело Ощепкова и придумал сам термин "самбо", в начале Второй мировой войны обучал рукопашному бою бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Ну а пик популярности самозащиты без ножа пришелся на конец 1960-х – начало 1970-х и стал ответом на распространение в СССР различных видов восточных единоборств.

Однако, если мастеров других единоборств в Союзе преследовали, то клубы самбо открывались в каждом городе, привлекая школьников и студентов. Ведь из экипировки нужна была только борцовка. Правда, из варианта для широких масс убрали "опасные и травмирующие приемы" (болевые, удушающие, удары головой, добивание соперника в партере), которые остались для боевого самбо, а оно было доступно только для спецслужб, ГРУ и других силовых структур.

В Украине развитие самбо связано с именем Романа Школьникова, который был учеником Ощепкова в столице СССР. А после окончания московского инфиза в 1933 году он приехал работать в Харьковский институт физкультуры, и по инициативе Романа Александровича самбо внесли в программу всех курсов, а в высшей школе тренеров открылось отдельное отделение по изучению этого единоборства.

На первом в истории чемпионате Советского Союза по самбо в 1938 году золотую медаль завоевал ученик Школьникова Константин Накельский из Харькова. А на первом чемпионате мира 1973-го титул сильнейшего достался Михаилу Юнаку из Львова.

В 1966 году самбо было признано Международной федерацией объединенных стилей борьбы ФИЛА, а с 1973-го – включено в программу чемпионата мира. Не секрет, что мастером спорта по самбо является российский диктор Путин, который занимается этим видом спорта и с 2016 года и призывает сделать все возможное, чтобы самбо вошло в программу Олимпийских игр.

Кстати, после развала Советского Союза в международном сообществе самбо произошел раскол – две федерации проводили свои чемпионаты мира и континентов. Например, в 1992-м в Киеве состоялось первенство Европы, которое собрало представителей 19 стран, а параллельное Евро в Москве посетили спортсмены только из шести государств. Что свидетельствовало о высоком авторитете украинского самбо, представители которого исповедовали демократические, а не авторитарные способы объединения международного сообщества.

Именно Украина впоследствии выступила одним из активных инициаторов объединения всех национальных федераций под эгидой Международной – ФИАС. И до сих пор, несмотря на все козни Москвы, наши самбисты остаются среди мировых лидеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!