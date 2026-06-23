Сын легендарного Зидана отказался выступать за сборную Франции. Что произошло и за кого он играет на ЧМ-2026

Сын легендарного Зинедина Зидана Люка Зидан отказался продолжать выступления за Францию и представляет сборную Алжира на чемпионате мира 2026 года. 28-летний футболист уже провел несколько матчей за новую национальную команду и является ее основным голкипером.

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Люка Зидан, воспитанник системы "Реала" и действующий вратарь "Гранады", ранее выступал за юношеские сборные Франции, однако в 2025 году сменил спортивное гражданство и выбрал Алжир по линии своих бабушки и дедушки. На чемпионате мира 2026 он сыграл девятый матч за сборную Алжира и продолжает оставаться основным вратарём команды.

В последнем матче группового этапа против Иордании Алжир провел очередную игру с его участием и победил 2:1. Ранее в одной из встреч команда пропустила три мяча от Лионеля Месси.

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович заявил: "Каждый имеет право на ошибки. Без ошибок в футболе не бывает голов. Он показывает высокий уровень, и я уверен в его возможностях".

Игрок также восстанавливается после травмы лица, полученной в апреле в столкновении за "Гранаду". После операции он выходил на поле в защитной маске.

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