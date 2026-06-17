Матч ЧМ-2026 закончился историческим рекордом

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси отметился новым историческим достижением на чемпионате мира по футболу. Нападающий, оформив хет-трик в стартовой игре команды на мундиале-2026 в ворота Алжира, стал самым возрастным автором нескольких голов в одной встрече первенства планеты.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая компания Opta. Месси превзошел предыдущие достижение легенды сборной Камеруна Роже Миллы, который на ЧМ-90 оформил дубль в 1/8 финала в ворота Колумбии в возрасте 38 лет и 34 дней.

У аргентинца этот показатель составил 38 лет и 378 дней. Месси также вошел в тройку самых возрастных футболистов, которые забивали на мундиалях. Лионель уступает тому же Милле (42 года и 39 дней) и португальцу Пепе (39 лет и 283 дня).

Интересно, что матч с Алжиром стал для "десятки" аргентинцев 200-м в футболке национальной сборной. После хет-трика он сравнялся с немцем Мирославом Клозе на вершине лучших бомбардиров чемпионатов мира в истории – 16 голов.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Франции в матче с историческим рекордом обыграла команду Сенегала на старте чемпионата мира 2026 года.

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