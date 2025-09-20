Сын Зидана отказался выступать за Францию и официально сменил гражданство

Люка Зидан, второй сын легендарного футболиста и тренера Зинедина Зидана, будет выступать за Алжир. В прошлом он выступал за молодежные сборные Франции до уровня U20 и в 2015 году стал победителем юношеского Евро (U17). Теперь 27-летний голкипер будет защищать цвета той страны, откуда родом его дедушка и бабушка по отцовской линии.

У Зинедина Зидана также есть французско-алжирское гражданство. Решение официально подтвердило ФИФА и Федерация футбола Алжира.

Выбор стал неожиданным, учитывая наследие его отца во Франции, чемпиона мира и Европы, а также сам путь Люка в составе юношеских сборных. Он прошёл все возрастные категории от U16 до U20, но пробиться в сборную старшего уровня так и не сумел.

Теперь Зидан будет бороться за место в национальной команде Алжира, которая с 21 декабря 2025 по 18 января 2026 года сыграет на Кубке африканских наций в Марокко. Вполне возможно, что он попадёт в заявку главного тренера Владимира Петковича на этот турнир. Кроме того, Алжир близок к выходу на чемпионат мира-2026.

Прошлый сезон Люка Зидан провёл в "Гранаде" (Сегунда), где был основным голкипером до травмы голеностопа в марте, полученной в матче с "Кордовой" в стыке с его братом Тео. В нынешнем сезоне он успел сыграть четыре первых тура, но в последнем домашнем матче против "Леганеса" остался на скамейке.

Младший брат Луки, 19-летний Эльяз, в этот же день получил вызов в сборную Франции U20 на чемпионат мира.

