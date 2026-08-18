Сын главного путинского патриота Плющенко, который отказался выступать за Россию, заявлен за Азербайджан

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр впервые выступит на международных соревнованиях под флагом Азербайджана. Фигурист вошел в официальную заявку сборной страны на этапы юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/27.

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Согласно документам Международного союза конькобежцев, 13-летний спортсмен заявлен на два турнира. Первый пройдет в Анкаре с 17 по 19 сентября, второй состоится в Батуми с 24 по 26 сентября.

Переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана был утвержден Федерацией фигурного катания на коньках России в мае 2026 года. Сообщалось, что соглашение рассчитано на пять лет.

До смены спортивного гражданства фигурист тренировался в академии "Ангелы Плющенко" и выступал только на российских соревнованиях. На Мемориале Станислава Жука в марте 2025 года он занял 18-е место. В состав сборной России спортсмен ранее не входил.

Решение привлекло дополнительное внимание из-за позиции его отца. Евгений Плющенко является доверенным лицом Владимира Путина, публично поддерживает российскую власть и неоднократно выступал против смены спортивного гражданства российскими атлетами.

"Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от "СВО" ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь", – говорил Плющенко в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В последние годы воспитанники академии "Ангелы Плющенко" уже переходили под флаги других стран. Софья Самоделкина стала выступать за Казахстан, а Софья Титова перешла в Армению.

На российских соревнованиях Александр Плющенко выступал по первому разряду. В прошлом сезоне он занимал второе и четвертое места на всероссийских турнирах, а на Мемориале Жука стал 18-м. В конце 2025 года фигурист выиграл два турнира, где был единственным участником.

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