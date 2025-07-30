'Ведь новости об Украине очень пессимистичны'. Свитолина купила квартиру в Киеве, из-за чего Монфис 'нервничает'. Фото апартаментов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приобрела квартиру в Киеве, несмотря на продолжающуюся войну и обеспокоенность своего мужа — французского теннисиста Гаэля Монфиса. По словам украинской спортсменки, решение о покупке было продуманным, поскольку в будущем она планирует проводить больше времени на родине.

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"Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Давно хотела найти уютное место в Украине. Когда зашла в эту квартиру, сразу поняла — это оно", — рассказала Свитолина в интервью NV.

Спортсменка призналась, что Монфис переживает каждый раз, когда она приезжает в Украину: "Конечно, Гаэль нервничает. Это неудивительно, ведь новости, которые преимущественно показывают во Франции об Украине, очень пессимистичны", — отметила Элина.

Несмотря на это, теннисистка подчёркивает, что именно в Украине чувствует внутреннюю силу и мотивацию. По её словам, жильё в Киеве стало удобным выбором: в жилом комплексе есть спортзал, укрытие и всё необходимое для жизни.

Сейчас Свитолина осваивается в новой квартире. Больше всего ей нравится панорамный вид на город с кухни — по словам спортсменки, он вдохновляет и придаёт энергии на весь день.

Ранее OBOZ.UA писал, сколько за Roland Garros-2025 заработала Свитолина, которая вновь вернулась в топ-20 рейтинга WTA и занимает там 13-ю позицию. Ее лучшее достижение на кортах Парижа – выход в четвертьфинал в 2015-м, 2017-м, 2020-м и 2023 годах. В июне 2025-го украинка вновь стала четвертьфиналисткой.

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