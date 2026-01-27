УкраїнськаУКР
"Скажите, что она не россиянка": мировые медиа и звезды шокированы погромом Свитолиной первой ракетки США и "золотой" девочки Кремля

Элина Свитолина, которая уже после первого круга Australian Open-2026 неожиданно осталась единственной из украинок в индивуальных соревнованиях, продолжает поражать и местную публику, и теннисных специалистов, и многочисленные медиа. Через три года после рождения дочери одесситка впервые дошла до полуфинала "Шлема" в Мельбурне, вернулась в топ-10 мирового рейтинга и еще не проиграла ни одного матча в 2026 году.

Если победа над россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала была делом привычным, ведь Элина занимала 12 место в рейтинге WTA, а Беспрепятственная находилась уже в третьем десятке, то вынос "золотой" девочки РФ Мирры Андреевой (6:2, 6:4) поразил многих. Ведь 18-летняя уроженка Красноярска уже является седьмой ракеткой мира и позиционирует себя, как будущую королеву тура. Однако ее поведение на корте, особенно, когда матч складывается неудачно, оставляет желать лучшего.

Посланница Кремля била ракетку и во втором сете матча с Элиной, но это не улучшило ее игру. "Всегда был большим поклонником этой женщины из Украины", – заявил легенда тенниса и бывшая первая ракетка мира Борис Беккер после того, как Свитолина уничтожила Андрееву.

Но расправа над россиянками была лишь началом. Будучи аутсайдером игры с третьей ракеткой мира Коко Гауфф в четвертьфинале, украинка не заметила соперницу – 6:1, 6:2. Американка, которая после выхода с корта выпустила пар, разбив ракетку, в разговоре со СМИ подчеркнула, что действовала так, как позволяла Элина.

"Я заслуживаю этой обиды. Свитолина заставила меня играть именно так. Не то чтобы я просто проснулась и... да, сегодня был плохой день... Но плохие дни часто бывают из-за соперниц", – рассказала на пресс-конференции Коко.

Кстати, зная о персональной вендетте Элины против теннисисток из РФ, которых она обычно размазывает по корту, во время погрома Гауфф болельщики уже начали шутить в социальных сетях: "Скажите кто-то Свитолиной, что она не русская".

L'Équipe. "Выиграв всего пять очков на своих подачах в первом сете, протеже французского тренера Жана-Кристофа Фореля была полностью разгромлена мощной, агрессивной и энергичной Свитолиной. Имея пять двойных ошибок, 52% процента точности первой подачи и только 4 выигранные очки из 11 в первом сете, что в целом составляет 14 невынужденных ошибок и только два виннера, Гауфф была явно не в себе и заметно обеспокоена натяжением своих ракеток", – говорится в материале французского ресурса.

"Бросая отчаянные взгляды в сторону своей команды, американка не проявляла самообладания. Тогда как ее соперница оставалась абсолютно сосредоточенной под спокойным взглядом Гаэля Монфиса. Свитолина, которая трижды выходила в четвертьфинал в Мельбурне, гарантированно вернется в топ-10 WTA впервые с октября 2021-го. Непобедимая в этом сезоне после титула на WTA 250 в Окленде, украинка в четверг попытается квалифицироваться в первый финал турнира Grand Slam в своей карьере. Но на ее пути будет стоять грозная белоруска Арина Собаленко, двукратная чемпионка турнира", – подытожили журналисты.

Sky Sports. "При поддержке со стороны от мужа Гаэля Монфиса Свитолина продемонстрировала сильную и стабильную игру в теннис, но ей не просто помогла Гауфф, чей показатель трех виннеров по сравнению с 26 невынужденными ошибками говорил сам за себя.

Проблемы Гауфф с подачей проявились в начале матча, когда она допустила пять двойных ошибок и четыре раза была сломлена, что позволило агрессивной Свитолиной в полной мере воспользоваться этим и выиграть первый сет с двойным быстрым временем.

Отчаянно пытаясь остановить свое падение, американка отправила кучу ракеток на перемотку для более прохладных условий под крышей арены Рода Лейвера после того, как организаторы ранее ввели свою политику в отношении экстремальной жары в жаркий день.

Свитолина быстро вышла вперед со счетом 3:0 во втором сете, прежде чем Гауфф смогла взять верх несколькими приемами, но украинку уже не было чем остановить, и она легко одержала победу.

Джейми Маррей. Бывший лидер мирового рейтинга в парном разряде, а сейчас телеэксперт Джейми Маррей оценил собранность и настрой Элины, которые она демонстрирует от одного поединка к другому: "Свитолина сыграла очень солидный матч, она как будто начала игру с американкой с того места, где остановилась против Андреевой. И это было очень разочаровывающее выступление Коко Гауфф. Она справедливо сорвалась на ракетке в тоннеле в конце матча".

TNT Sports. В своих публикациях ресурс отмечал, что это было действительно доминирующее выступление украинки: "Победа менее чем за час. Чуть больше чем через три года после рождения дочери Скай, Элина Свитолина вышла в свой первый полуфинал Открытого чемпионата Австралии и вернулась в топ-10 WTA".

Также он выпустил материал с заголовком "Коко Гауфф выглядела "потерянной" после шокирующего поражения от Элины Свитолиной в четвертьфинале Australian Open". В статье отмечается, что победа украинки была "гораздо более рутинной, чем многие ожидали".

А эксперт TNT Sports Лора Робсон сочла "чрезвычайно странным", что Гауфф так и не появилась на арене Рода Лейвера, проиграв 6:1, 6:2, совершив 26 невынужденных ошибок и в конце концов выплеснув свое разочарование на ракетку в туннеле.

"Свитолина поразила на пути к полуфиналу, не проиграв ни одного сета, но ожидалось, что ей придется столкнуться с самым сложным испытанием против третьей сеяной и двукратной чемпионки "мэйджоров" Гауфф", – говорится в материале.

"Было так неожиданно видеть ее на корте, обычно это такая игрок для больших матчей, такая стабильная и психологически устойчивая. А здесь она выглядела растерянной большую часть того часа. Иногда бывают такие дни, когда тебе кажется, что ты не можешь ударить по мячу на корте, но для того, чтобы это произошло в четвертьфинале турнира Большого шлема... Перед 15 000 зрителей, она порой выглядела ошеломленной", – заявила Робсон, разбирая провал Коко.

А еще одна легенда тенниса Тим Хенман добавил, что было очень тяжело наблюдать за тем, насколько легко Свитолина разбирала Гауфф и насколько американка была беспомощной: "Но когда у вас есть топ-игрок, который может лишь метко подать первой подачей... Она подавала со скоростью 125 км/ч, а затем делала так много ошибок с задней линии корта. Преимущества её игры были полностью разгромлены на наших глазах".

ESPN. Разбор провала своей теннисистки сделал и американский ресурс: "Свитолина быстрее нашла свой ритм, и это смутило Гауфф".

"Когда Гауфф и ее тренерский штаб пересмотрят запись этого матча, одно станет совершенно очевидным: она просто сделала слишком много ошибок. Пять двойных ошибок, 26 невынужденных ошибок и всего три виннера. В своей победе в четвертом раунде над Каролиной Муховой всего двумя днями ранее – в трех сетах – Гауфф сделала 18 виннеров при 26 своих ошибках", – отмечает журналист.

"Четвертьфинал стал для американки настоящим кошмаром, поскольку ей было трудно диктовать игру и она не могла попадать в боковые линии и заднюю линию своими атакующими ударами. Пытаясь повысить уверенность Гауфф в своих ударах с земли, тренеры говорили ей играть в "безопасный" теннис, что было четким сигналом того, что что-то не так", – анализировали действия американки в материале.

И напоследок дали объяснение самой Коко: "Свитолина играла очень хорошо. И, к сожалению, обычно, когда люди повышают свой уровень, я могу повысить свой, а сегодня я просто этого не сделала".

