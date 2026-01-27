Где смотреть Соболенко – Свитолина. Расписание трансляций полуфинала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, в четверг, 29 января, проведет полуфинальный поединок Australian Open-2026. Ее соперницей станет лидер мирового рейтинга и первая сеяная турнира Арина Соболенко из Беларуси. Матч примет арена Rod Laver Arena, начало ожидается ориентировочно после 10:30 по киевскому времени.

Видео дня

Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на канале Eurosport 1, а также на стриминговых платформах, где доступен контент Eurosport. С 2026 года сервис Eurosport Player больше не существует как отдельное приложение: весь его функционал перенесен на платформу Max (бывший HBO Max), которая официально работает в Украине.

Оформить подписку на Max можно напрямую, используя украинскую банковскую карту и без VPN. Базовый тариф "Стандарт" стоит около 7,99 евро в месяц, "Премиум" с поддержкой 4K — 9,99 евро, при этом для просмотра спортивных трансляций необходимо дополнительно подключить пакет "Спорт".

Каналы Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD также входят в подписки MEGOGO, однако на этом сервисе доступен только основной эфир без возможности выбора дополнительных кортов Australian Open.

Еще один вариант просмотра — сервис "Київстар ТБ", где матч будет доступен в пакетах "Премиум HD" и "Благодійний". Для новых пользователей действует акция "Легкий старт": первый месяц бесплатно, далее — 150 гривен в месяц.

Путь Свитолиной к полуфиналу получился впечатляющим. В четвертьфинале она уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф из США, выиграв со счетом 6:1, 6:2. Ранее, в 1/8 финала, украинка обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву (№7 WTA) — 6:2, 6:4.

Соболенко в своем четвертьфинальном матче не оставила шансов 18-летней американке Иве Иеевич (6:3, 6:0).

Предстоящая встреча станет седьмой в истории противостояний Свитолиной и Соболенко. На данный момент статистика личных матчей складывается в пользу белорусской теннисистки: 5 побед против одной у Элины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!