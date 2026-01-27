Люди, пожалуйста, услышьте!

На фронте очень тяжелая ситуация, прошу каждого, кто поддерживает ВСУ, присоединяться к помощи.

Далее текст на языке оригинала.

На фронті тривають кровопролитні бої та ще сильні морози, вночі відчувається, як -20, топити в окопах не можна, рятують тільки грілки, а їх вкрай не вистачає.

На жаль, у військових трапляються обмороження.

Купила 4000 грілок, розлетілися за два дні на пʼять напрямків

Прошу допомогти зібрати кошти на 5000 грілок, цього теж замало, грілок потрібна велика кількість.

З термінових замовлень з фронту.

Для штурмового підрозділу, який кожного дня ведуть бої, потрібно оплатити рахунок двух великих зарядних станцій – 130000 грн.

І окремо три зарядні станції –145000 грн.

Дуже потрібні два дрона Мавік 3 про – 250тис. грн.

Люди, прохань з фронту ну дуже багато.

Кожна копійка велика допомога.

5-20-100 грн, хто як може.

Зрозуміло, що зараз всім важко, але тим хто на фронті найважче, кожного дня гинуть десятки бійців, получають жахливі поранення, вмирають в шпиталях, кричать від болю, зникають безвісти на фронті..

Оплатила та все вже поїхало на фронт:

Старлинк – 26300 грн

Дрон – 1900 евро

Дві зарядні станції – 74000 грн

Одна станція –24500 грн

Ще станція – 38000 грн

Велика зарядна станція – 65000грн

Павербанки – 12760 грн

Рації – 56700 грн

Два генератори – 80000грн

Грілки – 39326грн та 14000 грн

Ліки – 9600 грн.

Всі квітанціі публікую.

Дякуємо всім за кожну гривню!

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253