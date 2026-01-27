Блог | На фронте очень тяжелая ситуация: нужны грелки, зарядные станции и мавики
Люди, пожалуйста, услышьте!
На фронте очень тяжелая ситуация, прошу каждого, кто поддерживает ВСУ, присоединяться к помощи.
Далее текст на языке оригинала.
На фронті тривають кровопролитні бої та ще сильні морози, вночі відчувається, як -20, топити в окопах не можна, рятують тільки грілки, а їх вкрай не вистачає.
На жаль, у військових трапляються обмороження.
Купила 4000 грілок, розлетілися за два дні на пʼять напрямків
Прошу допомогти зібрати кошти на 5000 грілок, цього теж замало, грілок потрібна велика кількість.
З термінових замовлень з фронту.
Для штурмового підрозділу, який кожного дня ведуть бої, потрібно оплатити рахунок двух великих зарядних станцій – 130000 грн.
І окремо три зарядні станції –145000 грн.
Дуже потрібні два дрона Мавік 3 про – 250тис. грн.
Люди, прохань з фронту ну дуже багато.
Кожна копійка велика допомога.
5-20-100 грн, хто як може.
Зрозуміло, що зараз всім важко, але тим хто на фронті найважче, кожного дня гинуть десятки бійців, получають жахливі поранення, вмирають в шпиталях, кричать від болю, зникають безвісти на фронті..
Оплатила та все вже поїхало на фронт:
Старлинк – 26300 грн
Дрон – 1900 евро
Дві зарядні станції – 74000 грн
Одна станція –24500 грн
Ще станція – 38000 грн
Велика зарядна станція – 65000грн
Павербанки – 12760 грн
Рації – 56700 грн
Два генератори – 80000грн
Грілки – 39326грн та 14000 грн
Ліки – 9600 грн.
Всі квітанціі публікую.
Дякуємо всім за кожну гривню!
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253