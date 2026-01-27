Свитолина посрамила россиян тем, что сделала на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно вышла в полуфинал Australian Open, разгромив Коко Гауфф, чем посрамила все прогнозы российских болельщиков, которые уверенно записали украинку в аутсайдеры. 12-я ракетка мира победила американку в четвертьфинале со счетом 6:1, 6:2.

Многие российские фанаты, еще до игры, считали, что после поражения лучшей теннисистки России Мирры Андреевой от Свитолиной, Гофф "легко раздавит пенсионерку" и продолжит путь к финалу. Однако на корте произошло полное обратное: украинка полностью контролировала матч и без шансов для соперницы прошла в полуфинал.

Для Свитолиной это четвертый выход в полуфинал турниров "Большого шлема" и первый с 2023 года. Она выиграла десятый матч подряд и 20-й сет кряду, а благодаря результату вернется в топ-10 мирового рейтинга.

В следующем матче Элина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Победа над Гофф стала еще одним доказательством, что украинка возвращается в элиту мирового тенниса.

