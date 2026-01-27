В Украине объявили новые графики отключений света: чего ждать 28 января
Во всех областях Украины 28 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В то же время ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
- В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки – в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Украинцев призвали запасать еду и воду
В целом, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают лишь после стабилизации ситуации.
А потому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.
К примеру, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что воду нужно запасать как питьевую, так и техническую – для бытовых потребностей. В частности:
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки.
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, следует хранить в темном прохладном месте.
Еду рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. Причем сами продукты должны быть с длительным сроком хранения:
- Крупы.
- Консервы.
- Сублимированные продукты.
- Орехи.
- Сухофрукты.
- Шоколад.
"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
