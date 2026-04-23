'Динамо' может возглавить экс-тренер сборной Украины, с которым отказалась продлевать контракт УАФ

В "Динамо" рассматривают кандидатуру Александра Петракова на пост главного тренера на случай ухудшения результатов команды под руководством Игоря Костюка. Решение может быть связано с серией неудач и внутренними обсуждениями в клубе.

Об этом в подкасте сообщил журналист Игорь Бурбас, ссылаясь на источники в окружении руководства киевского клуба. По его словам, после двух поражений подряд в клубе начали обсуждать возможную замену тренера, и среди вариантов всплыло имя Петракова.

Отмечается, что Петраков ранее возглавлял сборную Украины, а также работал с молодежными командами, включая победный чемпионат мира U-20. Он киевлянин и воспитанник системы "Динамо".

Среди аргументов в пользу его кандидатуры называют относительно невысокие финансовые требования и умение работать с молодыми игроками. Также подчеркивается его опыт построения дисциплинированных команд.

В то же время звучит критика возможного назначения. Отмечается, что стиль Петракова связывают с более оборонительным и контратакующим футболом, который не всегда предполагает долгосрочное развитие игроков и современную игровую модель.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Петраков возглавлял национальную сборную Украины по футболу с августа 2021 года по декабрь 2022 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 15 матчей, в которых добыли шесть побед, семь раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Перед 2023 годом Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила прекратить сотрудничество с Петраковым. Контракт с ним, срок действия которого завершился 31 декабря 2022-го, продлевать не стали.

65-летний специалист не смог вывести "сине-желтых" в финальную часть чемпионата мира 2022 года и в дивизион А Лиги наций.

Напомним, что Игорь Костюк был назначен главным тренером первой команды киевского "Динамо" 17 декабря 2025 года. До этого, с 27 ноября 2025 года, он работал в статусе исполняющего обязанности после увольнения Александра Шовковского.

По состоянию на 23 апреля 2026 года, под руководством Игоря Костюка первая команда киевского "Динамо" провела 14 официальных матчей (9 побед и 4 поражения).

