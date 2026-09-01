Суркис определился с судьбой Костюка в "Динамо" после разгрома 0:3 от новичка УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк не будет немедленно уволен после кошмарного поражения команды от новичка Украинской Премьер-лиги "Буковины" со счетом 0:3. Специалист продолжит работу с "бело-синими", однако ему уже подыскивается замена.

Видео дня

Об этом информирует портал Sport.ua. По его данным, президент киевлян Игорь Суркис был шокирован фиаско своей команды в Каменец-Подольском. Руководство столичного клуба разочаровалась в Костюке, но пока не определилось с кандидатурой преемника нынешнего тренера.

Поиски нового наставника при этом могут затянутся из-за того, что "Динамо" не готово предлагать серьезные деньги. Кроме того, Суркиса пока просто не видит, кто мог бы заменить Костюка с гарантией улучшения игры и результатов команды.

Отметим, что Костюк, комментируя поражение от "Буковины", отметил, что соперник "ничем не удивил". В свою очередь один их лидеров команды Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками и взял вину за фиаско на себя.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал тренера, который возглавит "Динамо" после отставки Игоря Костюка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!