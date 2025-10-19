Супертяж в последнем раунде сенсационно отправил в брутальный нокаут фаворита и спровоцировал массовую драку. Видео

39-летний венесуэльский супертяжеловес Луис Хосе Марин Гарсия (17-11-1, 12 КО) сотворил сенсацию в немецком Гамбурге на Wandsbeker Sporthalle.. В самом конце последнего десятого раунда он отправил в тяжёлый нокаут местного фаворита Албона Первизая (19-2, 14 КО), после чего арена превратилась в настоящий хаос.

Видео дня

Первизай, владевший преимуществом и стремившийся порадовать домашнюю публику эффектной концовкой, пошёл в решающую атаку на старте финальной трёхминутки. Но Гарсия встретил его мощным левым боковым, потряс соперника и добил серией ударов, отправив в нокдаун.

Албона смог подняться, но еле держался на ногах.

Судья решил не обращаться внимание на то, что Первизая шатает и разрешил продолжить бой, что больше напоминало одностороннее избиение.

Немецкий боец, пропустив серию мощнейших ударов в голов с обеих рук, рухнул как подкошенный, после чего ему понадобилась медицинская помощь.

Поражение фаворита вызвало бурю эмоций у немецких болельщиков и секундантов: сразу после остановки боя на ринге началась массовая драка.

