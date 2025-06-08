Супертяж, которого называют единственным соперником для Усика, нокаутировал непобедимого боксера. Видео

Австралийский чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая (28–0, 22 КО) которого считают единственным реальным соперником для Александра Усика (23-0, 14 КО), уверенно защитил титул, досрочно остановив непобедимого доныне претендента из Италии Клаудио Скуэо (17–1, 9 КО). Поединок на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбиче завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

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Поединок с самого начала складывался в одни ворота. Скуэо, компактный силовой боксёр, попытался навязать давление, но не смог справиться с скоростью и точностью чемпиона. 29-летний уроженец Сиднея временами мазал, но постепенно находил темп и уверенно разбирал соперника на средней дистанции.

Во втором раунде претенденту удалось прижать чемпиона к канатам, однако развить успех он не сумел — концовку отрезка забрал Опетая. В третьем Скуэо начал заметно проседать: пропустил серию ударов в корпус и тяжелый контрхук. Четвёртый раунд прошёл с преимуществом хозяина ринга, хотя вмешательство рефери вызвало вопросы — чистый удар Опетаи был ошибочно признан попаданием ниже пояса.

На старте пятой трёхминутки всё завершилось: Опетая точно попал правым контрхуком, Скуэо опустился на одно колено и отказался продолжать. Рефери отсчитал до десяти и зафиксировал победу австралийца.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Опетая (27-0, 21 КО) одержал феерическую победу над новозеландцем Дэвидом Ньикой (9-1, 8 КО) в первом титульном поединке в боксе в 2025 году, защитив свой пояс Международной федерации бокса (IBF).

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