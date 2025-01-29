Суперкомпьютер оценил шансы 'Шахтера' выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сохраняет шансы на выход в стыковые матчи Лиги чемпионов. Команда Марино Пушича в среду, 29 января, проведет заключительный матч первой фазы турнира, противостоять в котором представителям Украины будет дортмундская "Боруссия".

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – "Шахтер". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне заключительного игрового дня начальной стадии Лиги чемпионов, когда будут одновременно сыграны 18 матчей, суперкомпьютер компании Opta оценил шансы команды на тот или иной результат.

"Шахтер" уже лишился возможности финишировать в топ-8, а его выход в стыки оценивается аналитической машиной в микроскопические 0,1%.

Для того, чтобы не закончить борьбу уже после Лиги, "горнякам" нужно не только обыгрывать "Боруссию" с каком можно больше разницей мячей, но и надеяться на потерю очков загребским "Динамо", английским "Манчестер Сити", крупные поражения лиссабонских "Спортинга" и "Бенфики", а также ПСЖ или "Штутгарта", которые встречаются друг с другом.

Также Opta практически уверена, что первым в турнирной таблице финиширует "Ливерпуль", который на три пункта опережает "Барселону".

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