Суперкомпьютер назвал вероятность 'Динамо' выиграть Лигу Европы

Вероятность того, что киевское "Динамо" выиграет Лигу Европы составляет 0.1%. Такой расчет сделал суперкомпьютер Opta Analyst, оценивая шансы команд-участниц Лиги Европы сезона 2024/25 на победу в турнире.

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Основным претендентом на трофей является португальский "Порту". Выход клуба из одноименного города в финал ЛЕ оценивается показателем 29.3%. В первой пятерке присутствуют испанский "Атлетик", чешская "Славия", английский "Тоттенхэм" и итальянская "Рома".

Как сообщал OBOZ.UA, "бело-синие" в Лиге Европы стартуют в среду, 25 сентября. В номинально домашнем матче подопечные Александра Шовковского на стадионе "Фолькспаркштадион", в немецком Гамбурге примут итальянский "Лацио".

Для "бело-синих" это будет 33-я кампания на международной арене. "Динамо" – единственная команда в истории Украины, не пропустившая ни одного еврокубкового сезона со времен основания чемпионата страны.

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в квалификацию Лиги конференций, где в 3-м раунде прошло "Арис", но в плей-офф квалификации уступило турецкому "Бешикташу".

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