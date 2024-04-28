Единственные в истории. 'Динамо' установило уникальное достижение украинского футбола

Киевское "Динамо", победив в 26-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" гарантировало себе участие в еврокубковом сезоне 2024/2025. При любых раскладах подопечные Александра Шовковского не опустятся в турнирной таблице УПЛ ниже 4-го место, дающего права выступать в турнирах УЕФА.

Для "бело-синих" это будет 33-я кампания на международной арене. "Динамо" – единственная команда в истории Украины, не пропустившая ни одного еврокубкового сезона со времен основания чемпионата страны.

Непрерывная серия выступлений в турнирах под эгидой Европейского союза футбольных ассоциаций продолжается с 1992 года.

Вторым после "Динамо" идет "Шахтер". Для горняков еврокубковый сезон 2024/2025 станет тридцатым и 28-м подряд.

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в квалификацию Лиги конференций, где в 3-м раунде прошло "Арис", но в плей-офф квалификации уступило турецкому "Бешикташу".

Донецкий "Шахтер" в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов. По итогам группового этапа "оранжево-черных" заняли третье место в квартете с "Барселоной", "Порто" и "Атлетико" и вылетели в Лигу Европы. В 1/16 финала ЛЕ чемпион Украины проиграл "Марселю".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!