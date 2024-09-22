Где смотреть 'Динамо' – 'Лацио'. Расписание трансляций Лиги Европы

Киевское "Динамо" в среду, 25 сентября, стартует в Лиге Европы сезона 2024/2025. В номинально домашнем матче подопечные Александра Шовковского на стадионе "Фолькспаркштадион", в немецком Гамбурге примут итальянский "Лацио".

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OBOZ.UA будет вести онлайн-трансляцию поединка "Динамо" – "Лацио". Начало в 22:00 по киевскому времени.

Показ игры в Украине будет доступен на телеканале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Максимальная", "Спорт" и "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

"Динамо" и "Лацио" в своей истории встречались 4 раза. Трижды побеждали итальянцы. Еще одby поединок завершился вничью 2:2.

Букмекеры не видят шансов у вице-чемпиона Украины. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 3.78, в то время как успех хозяев оценивается показателем 2.06. Ничья также маловероятна (3.77).

Напомним, что с нового сезона УЕФА существенно изменил формат проведения Лиги Европы. Теперь количество участников в ней увеличилось до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определятся участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

"Динамо" сыграет с итальянскими "Ромой" и "Лацио", венгерским "Ференцварошем", испанским "Реал Сосьедадом", турецким "Галатасараем", чешской "Викторией", немецким "Хоффенхаймом" и латвийским РФШ.

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