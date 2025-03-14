Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" считается главным фаворитом на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в котором посреди недели определились пары четвертьфиналистов. Подопечные Ханси Флика после победы над лиссабонской "Бенфикой" имеют больше всего шансов взять трофей.

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Соответствующие расчеты приводит суперкомпьютер компании Opta. После анализа 10 тысяч симуляций машина определила, что вероятность итогового триумфа "Барсы" в турнире составляет 20,4%.

Совсем немного от каталонцев отстает французский "Пари Сен-Жермен", который сенсационно выбил английский "Ливерпуль". Его шансы впервые в истории взять престижный трофей оценивают в 19,3%.

Тройку замыкает лондонский "Арсенал". На то, что его футболисты поднимут кубок после финального матча, суперкомпьютер дал 16,8%. Далее идет миланский "Интер" (16,4%).

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" идет только пятым (13,6%). Тройку команд, вероятность итоговой победы которых меньше 10%, составили мюнхенская "Бавария" (9,7%), бирмингемская "Астон Вилла" (2,8%) и дортмундская "Боруссия" (1%).

Ранее свой прогноз на победителя Лиги чемпионов обновили букмекеры, мнение которых немного отличается от расчетов Opta.

Как сообщал OBOZ.UA, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом" ознаменовался громким скандалом в серии пенальти. После игры его объяснили организаторы турнира, а также со своим заявлением выступил судья встречи.

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