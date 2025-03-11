Вратарь сборной Украины пропустил три гола за 30 минут и лишил команду четвертьфинала Лиги чемпионов. Видео

Португальская "Бенфика" проиграла "Барселоне" 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин пропустил 3 из 6 ударов в створ ворот.

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Уже на 11-й минуте каталонцы открыли счет, благодаря отличному пасу Ламина Ямала, завершившемуся точным ударом Рафиньи.

Команда из Лиссабона смогла ответить на 13-й минуте, когда после подачи с углового Николас Отаменди головой отправил мяч в сетку.

После этого Трубину пришлось несколько раз демонстрировать свои навыки, в том числе спасая команду от удара Роберта Левандовски,

Однако на 27-й минуте Барселона снова вышла вперёд: Ламин Ямаль прорвался через защиту и забил потрясающий гол, направив мяч в угол ворот. Через 15 минут, на 42-й минуте, Рафинья вновь отличился, отправив мяч в правый угол, и окончательно поставил точку в этом противостоянии.

Трубин попытался спасти команду, но несколько уверенных сейвов, таких как его выход на мяч после углового, не помогли "Бенфике" избежать поражения. не смогла восстановить равновесие и уступила Барселоне, потеряв шанс на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Отметим, что 6 марта Анатолий стал одним из главных героев первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Наш соотечественник провел блестящий первый тайм, отбив все удары, которые летели в ворота.

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