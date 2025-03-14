'Это неправда': судья, отменивший гол в серии пенальти, объяснил скандал в матче Лиги чемпионов

Польский футбольный арбитр Шимон Марчиняк впервые объяснил свое решение не засчитать гол форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса во время серии пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". По словам судьи, он был полностью уверен, что аргентинец нарушил правила, дважды коснувшись мяча, что и подтвердили видоповторы.

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Об этом Марчиняк заявил в комментарии проекту Win-Win, информирует испанское издание Marca. Рефери мадридского дерби, чье решение вызвало громкий скандал, отметил, что попросил коллег на системе видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердить или опровергнуть его мнение.

"Это неправда, что форвард "Реала" Килиан Мбаппе сказал судьям, что Хулиан Альварес дважды коснулся мяча. Я сказал судьям VAR, что вероятность такого со стороны Альвареса, 99%. И они это тщательно проверили. Если честно, никогда в своей карьере я не сталкивался с подобной ситуацией. Но игроки знают правила", – сказал Марчиняк.

Напомним, "Атлетико" выиграл ответный матч 1/8 финала ЛЧ у "Реала", забив гол уже на 27-й секунде. В результате команды выясняли победителя в серии пенальти, где сильнее оказались игроки "королевского клуба".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) детально объяснил момент с незасчитанным пенальти в матче "Атлетико" и "Реала".

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