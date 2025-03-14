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"Это неправда": судья, отменивший гол в серии пенальти, объяснил скандал в матче Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Это неправда': судья, отменивший гол в серии пенальти, объяснил скандал в матче Лиги чемпионов

Польский футбольный арбитр Шимон Марчиняк впервые объяснил свое решение не засчитать гол форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса во время серии пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". По словам судьи, он был полностью уверен, что аргентинец нарушил правила, дважды коснувшись мяча, что и подтвердили видоповторы.

Видео дня

Об этом Марчиняк заявил в комментарии проекту Win-Win, информирует испанское издание Marca. Рефери мадридского дерби, чье решение вызвало громкий скандал, отметил, что попросил коллег на системе видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердить или опровергнуть его мнение.

"Это неправда": судья, отменивший гол в серии пенальти, объяснил скандал в матче Лиги чемпионов
"Это неправда": судья, отменивший гол в серии пенальти, объяснил скандал в матче Лиги чемпионов

"Это неправда, что форвард "Реала" Килиан Мбаппе сказал судьям, что Хулиан Альварес дважды коснулся мяча. Я сказал судьям VAR, что вероятность такого со стороны Альвареса, 99%. И они это тщательно проверили. Если честно, никогда в своей карьере я не сталкивался с подобной ситуацией. Но игроки знают правила", – сказал Марчиняк.

"Это неправда": судья, отменивший гол в серии пенальти, объяснил скандал в матче Лиги чемпионов

Напомним, "Атлетико" выиграл ответный матч 1/8 финала ЛЧ у "Реала", забив гол уже на 27-й секунде. В результате команды выясняли победителя в серии пенальти, где сильнее оказались игроки "королевского клуба".

"Это неправда": судья, отменивший гол в серии пенальти, объяснил скандал в матче Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) детально объяснил момент с незасчитанным пенальти в матче "Атлетико" и "Реала".

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