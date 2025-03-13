Видео, которое не попало в трансляцию. УЕФА впервые показал, что на самом деле произошло в скандальном матче Лиги чемпионов 'Атлетико' - 'Реал'

УЕФА впервые опубликовал официальное видео момента, вызвавшего огромный скандал в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом". Запись подтвердила, что нападающий мадридцев Хулиан Альварес допустил двойное прикосновение при исполнении пенальти.

Видео дня

Эпизод произошел во время серии послематчевых 11-метровых ударов. Альварес выполнял свой удар вторым в очереди, но в момент разбега его левая нога подскользнулась и коснулась мяча перед ударом правой. Это нарушение осталось без внимания многих зрителей, поскольку режиссеры трансляции не показали четкий повтор момента.

После просмотра VAR арбитр отменил гол, что вызвало негодование среди фанатов "Атлетико". Теперь УЕФА наконец-то раскрыла видео с правильного ракурса, подтверждающего правильность решения судьи.

Как сообщал OBOZ.UA, этот момент вызвал настоящий шок у всех поклонников "матрасников" и их команды. Главный тренер Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции отметил, что не увидел нарушения со стороны своего подопечного.

"Поднимите руку, кто видел, что Хулиан дважды коснулся мяча. Давайте! Ну? Готовы? Никто не поднял. Никогда не видел, чтобы судьи смотрели видеоповтор в послематчевой серии. Следующий вопрос", – сказал аргентинский специалист.

Отметим, что в этом поединке "Реал" пропустил гол уже на 27-й секунде встречи, однако после этого ни одна из команда не смогла отличиться. Бразильский вингер "сливочных" Винисиус на 70-й минуте не реализовал пенальти.

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