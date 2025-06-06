Старые знакомые и новичок. Против кого Украина будет играть на турнире в Канаде

7-го июня Украина сыграет на новом турнире - Canadian Shield. Там мы встретимся со знакомой Канадой и загадочной Новой Зеландией. Чем эти страны известны, кто за них будет играть и есть ли возможность переиграть таких соперников? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Канада - хорошо знакомая, хорошо усиленная

Канада не новый для нас соперник. С ними мы играли во время международной паузы в 2010-м. Матч завершился 2:2, с голами Милевского и тимощука с нашей стороны; команда Калитвинцева совершила камбэк во втором тайме. Следующая встреча тоже станет товарищеской, ведь единственное место, где Украина и Канада могут пересечься официально - только Чемпионат мира.

Эта северная страна далеко не футбольная, хоккей там имеет больше внимания и уважения. За свою историю сборная выиграла только 2 кубка - оба на континенте (для сравнения, хоккейные канадцы только на ЧМ взяли 28 трофеев). Но в последние годы у них есть много шагов в сторону радикальных изменений. Команда Джесси Марша на Canadian Shield продолжит подготовку к... нет, не домашнему ЧМ. А к Золотому Кубку. Как хозяева Мундиаля, канадцы не должны бороться за путевку на футбольный форум. А вот сразу после игр на этом новом турнире, Канаду ждет Золотой Кубок - некий аналог нашего Евро, только для сборных КОНКАКАФ.

Кто играет за канадцев?

Канада пишет новую футбольную историю - и для этого у нее есть потенциал. Безусловно, возглавит команду самый известный канадец - Джонатан Дэвид. Универсал на обе ноги в очередной раз зажигает за "Лилль", но уже совсем скоро сменит прописку: на него охотятся все европейские клубы, а контракт в июне заканчивается. В этом сезоне получилось сделать 16+5 в Лиге 1; это не лучший результат форварда, но он точно будет главной угрозой для наших ворот. Вообще атака это сильное звено Канады: еще там есть результативные Промис, Ларин и Олувасейи. И это будет хорошее испытание для украинцев перед отбором на ЧМ.

В центральной зоне нет особо активного игрока - Коне и Эустакио сдают позиции за свои клубы, держась в основе. Потому надежды возлагают на Ахмеда. 24-летний футболист выступает за "Ванкувер" и играет больше как вингер, но главный по ассистам в сборной. В защите полагаются на Корнелиуса, благодаря которому "Марсель" получил первое за 5 лет серебро. А вот не поможет своей сборной звездный Альфонсо Дэвис - он до сих пор травмирован и пока не приближается к восстановлению. До недавнего времени красные ассоциировались только с ним, но теперь есть новые лица.

Тransfermarkt оценивает Канаду на 121 миллион евро, это без Дэвиса. Треть цифры дает уже упомянутый Дэвид (45 млн). Следующий по стоимости Эустакио (10 млн), Коне (9 млн) и Бьюкенен (6 млн). Стоимость их состава вдвое меньше, чем у Украины (252 млн). Однако надо обратить внимание, что многие футболисты соперника играют за праймовые клубы Европы или Северной Америки.

Новая Зеландия - далеко, интересно, нефутбольно

Немного иронично, что Новая Зеландия - тоже не футбольная страна. Островное государство обожает регби, любит поиграть в крикет или по выходным заняться бегом. Но даже спортивное судостроение там развито сильнее, чем футбол! За свою историю новозеландцы 6 раз брали Кубок ОФК - и все. Они были постоянно позади абсолютного доминатора Австралии, но в 2006-м австралийцы переехали в футбольную Азию, оставив корону своим географическим соседям. Белые наконец-то пробились на ЧМ-26, эта процедура для государств тихоокеанского региона очень сложная и это действительно праздник для десятков островных микростран. Они же дали единственного представителя от Океании на предстоящий КЧМ - в Штаты едет "Окленд".

Украина и Новая Зеландия никогда не пересекались - между нами более 16 тысяч километров - поэтому лучше взглянуть, как выступают будущие соперники против действительно сильных коллективов. С Австралией у них главное дерби, но выигрывать удается не часто (каждая пятая из 56 игр). Еще уступают по силе Мексике, Израилю и Саудовской Аравии, а успех имели против команд своего региона. Этот турнир станет для Новой Зеландии новым товарищеским соревнованием, а спарринги белые выигрывают очень хорошо - в активе еще 5 золотых медалей за такие розыгрыши.

Один футболист стоит как половина команды

Главный игрок этой сборной хорошо известен - Крис Вуд, звезда АПЛ и забивной форвард "Ноттингема". Капитан присоединится к сборной, чтобы побороться за дополнительный трофей для его команды. Уже сейчас он лучший бомбардир за всю историю (33 мяча) и цифра в ближайшие несколько лет будет расти. Интересно, что не новыми для него будут сразу несколько соперников: Забарный, Миколенко, Зинченко... Безусловно, больше внимания сборная будет уделять защите и для этого вызвано много футболистов разного уровня: игрок "Эмполи" Какаче, Белл из норвежского "Викинга" и Стаменич из "Олимпиакоса", не задействованный за свою команду в сезоне.

Тransfermarkt оценивает Новую Зеландию всего лишь в 26 миллионов евро. Львиная доля спрятана в цене за Вуда - 10 миллионов. Без нескольких следующих игроков это суммарная стоимость едва ли не всей сборной. Далее идут Какаче и Стаменич (по 3 млн), Белл (1.7), Биндон (1; не едет на турнир) и Макковатт (700 тысяч), отдельно добавим главного по защите Боксела из "Миннесоты". Безусловно, десятикратное преимущество Украины по цене очевидно. Хотелось бы, чтобы оно было очевидно не только финансово, но и на поле. Пересечься с ними мы также можем только на ЧМ. А такие соревнования, как Canadian Shield, лишь дополнительная возможность попробовать что-то новое.

Когда пройдут матчи Canadian Shield?

Украина проведет на турнире два матча. Первый будет 7-го июня против хозяев Канады, а 10-го числа сыграем с Новой Зеландией. Подстраивайтесь под ночное время просмотра: первый матч будет в 22:30, а другой - начнется в полночь (фактически, в первую минуту 11-го июня). После этого Украина начнет подготовку к Чемпионату мира 2026, который также пройдет в Канаде.