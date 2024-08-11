Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Парвиз Насибов и Людмила Лузан понесут флаг Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Насибов завоевал "серебро" в греко-римской борьбе, а Лузан вместе с Анастасией Рыбачок – в заезде каноэ-двойки на 500 метров.

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Торжественное мероприятие состоится на стадионе "Стад де Франс" и стартует в 22.00 по киевскому времени.

В прямом эфире картинку из Парижа покажет медиаплатформа "Суспильне.Спорт", а также региональные каналы "Суспильного", которые доступны на медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидени T2. Кроме того трансляция запланирована на Евроспорте.

Как сообщает Francе23, со ссылкой на AFP, голливудская звезда Том Круз станет одним из самых ярких персонажей шоу. Художественный руководитель Томас Джолли сказал, что мероприятие будет сочетать "чудо" с "антиутопией", предполагая некоторые более мрачные элементы, чем радостный тон церемонии открытия.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины завершила выступление на Играх в Париже, завоевав 12 наград – 3 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовые. Нашу страну на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, выступавших в 23 видах спорта.

Напомним, что флаг Украины на церемонии открытия несли теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

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