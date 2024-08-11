Где смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2024, на которой Том Круз выполнит смертельный трюк. Расписание трансляций

В воскресенье, 11 августа, состоится церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже. Начало торжественного мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире картинку из Парижа покажет медиаплатформа "Суспильне.Спорт", а также региональные каналы "Суспильного", которые доступны на медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидени T2. Кроме того трансляция запланирована на Евроспорте.

Как сообщает Francе23, со ссылкой на AFP, голливудская звезда Том Круз станет одним из самых ярких персонажей шоу. Художественный руководитель Томас Джолли сказал, что мероприятие будет сочетать "чудо" с "антиутопией", предполагая некоторые более мрачные элементы, чем радостный тон церемонии открытия.

Поскольку Том Круз, как широко прогнозируют, выполнит смертельно опасный трюк на крыше "Стад де Франс", церемония закрытия Олимпийских игр в Париже в воскресенье обещает памятную передачу флага с пятью кольцами в Лос-Анджелес.

"Спустя две недели после беспрецедентной сложности церемонии открытия на реке Сена, есть большие ожидания относительно шоу, которое завершит Игры. Церемония закрытия будет намного короче и пройдет — в более традиционной манере — на национальном стадионе Франции", - пишет французская пресса.

Недавно предоставив журналистам краткий обзор, Джолли сказал, что видит Игры как "хрупкий памятник" и хотел бы представить, что произойдет, если они "исчезнут, и кто-то восстановит их в далеком будущем".

В одной из сцен показаны "путешественники из другого пространства-времени, которые прибывают на Землю и обнаруживают следы истории Олимпийских игр", а акробаты восстанавливают знаменитые пять колец Игр.

Сообщается, что в нем примут участие более 100 танцоров, цирковых артистов и других исполнителей, а также будут представлены воздушные представления, гигантские декорации и впечатляющее освещение.

Как сообщал OBOZ.UA организаторы Олимпиады-2024 во Франции извинились за шоу-пародию дрэг-квин на фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. В то же время они отметили, что этим действом они хотели показать "пир богов" на Олимпе.

Напомним, что видео с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже уже удалено со страницы организаторов в YouTube. Торжественное мероприятие состоялось 26 июля на Сене.

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